Dos heridos por arma blanca en una agresión en León

Gráfico elaborado por el 112 con datos sobre la agresión por arma blanca en León - 112CYL

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de unos 20 años han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León tras resultar heridos por arma blanca en una agresión registrada esta noche en la capital leonesa, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 04.04 horas de este viernes, 9 de octubre, cuando se informó al 112 de una agresión a la altura del número 2 de la calle Arquitecto Ramón Cañas del Río, en León capital, donde dos personas habían resultado heridas por arma blanca.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a los dos jóvenes de unos 20 años que fueron trasladados en UVI móvil y ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.