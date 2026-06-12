Dos heridos tras una caída de moto en Villasur de Herreros (Burgos)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

VILLASUR DE HERREROS (BURGOS), 12 (EUROPA PRESS)

Dos personas, un varón y una mujer de unos 55 años, han resultado heridos y han precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir una caída de moto en el término municipal de Villasur de Herreros (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.50 horas, cuando se ha dado aviso de una caída de moto en el kilómetro 22 de la carretera BU-820, en Villasur de Herreros, donde había dos heridos que estaban conscientes pero heridos.

Así, se ha dado aviso a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado personal del centro de salud de Burgos rural, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, medios que han trasladado a los heridos al Complejo Asistencial de Burgos.