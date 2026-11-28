Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

SEGOVIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer de unos 70 años han resultado heridas tras colisionar dos turismos en un cruce situado en el kilómetro 117 de la carretera N-110, en Riaza (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 16.12 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión entre los dos vehículos.

Según la información facilitada por el alertante, uno de los turismos había quedado fuera de la vía y el otro permanecía en medio de la carretera. Además, en la llamada se solicitaba asistencia sanitaria para una mujer de unos 70 años que presentaba dolor en el pecho.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios al lugar y una vez en el lugar, el personal sanitario ha atendido a dos personas, un varón y una mujer, que han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia para recibir asistencia sanitaria.