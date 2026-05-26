Dos heridos tras chocar un turismo contra un corzo en la N-120 en Melgar de Fernamental

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente en la N-120 en Melgar de Fernamental (Burgos) - @112CYL

MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS), 26 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años y un varón de unos 40 han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras resultar heridos en un accidente de circulación registrado esta noche en la carretera N-120 a la altura de Melgar de Fernamental (Burgos).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido en torno a las 23.36 horas del lunes 25 de mayo cuando un alertante informó de la colisión de un turismo contra un corzo en el kilómetro 161 de la N-120 donde habían resultado heridas dos personas, una de ellas atrapada.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a dos personas, una mujer de unos 35 años y un varón de unos 40, que fueron trasladados posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.