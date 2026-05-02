Dos heridos en una colisión en cadena de tres vehículos en Arroyo (Valladolid)

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 2 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras una colisión en cadena de tres turismos registrada en la calle Ramón y Cajal de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido sobre las 13.14 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de la colisión en cadena en la citada vía del municipio vallisoletano.

Como consecuencia del siniestro, se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de unos 25 años y una mujer de unos 50, ambos con dolor en el cuello tras el impacto.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local de Arroyo, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl.