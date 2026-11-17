Archivo - Vehículo de la Policía Local de Burgos. - JCYL - Archivo

BURGOS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer de mediana edad, han resultado heridas en una colisión entre dos turismos en la calle Vitoria, en el cruce con la Avenida de los Derechos Humanos.

Los hechos se han producido a las 13.23 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso del accidente a la Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. Además se ha informado también al Cuerpo Nacional de Policía.

Una vez allí, agentes de la Policía Local, han indicado que uno de los heridos se encontraba atrapada en el interior de uno de los turismos implicados, por lo que también acuden los bomberos que, además, sanearán la vía.