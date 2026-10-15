Dos heridos tras una colisión frontal entre dos camiones en la CL-101 en Viana de Duero

Archivo - Helicóptero medicalizado. - JCYL - Archivo

VIANA DE DUERO (SORIA), 15 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos camiones en la CL-101 en Viana de Duero (Soria), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08.16 horas de este jueves, 15 de octubre, en el punto kilométrico 70 de la CL-101, en Viana de Duero, donde, según los alertantes, han chocado frontalmente dos camiones y han resultado heridos los dos conductores de los vehículos y al menos uno estaba atrapado en el interior de la cabina.

El 112 ha pasado aviso a Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico, un equipo médico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.