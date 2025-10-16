Dos heridos por un cuchillo en una agresión en La Pola de Gordón

LEÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 52 y 54 años han resultado heridos por arma blanca, en concreto un cuchillo, en una agresión registrada esta noche en la calle Capitán Lozano de la localidad leonesa de La Pola de Gordón, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 00.34 horas de este jueves, 16 de octubre, cuando se informó al 112 de que dos personas habían resultado heridas con un cuchillo y precisaban asistencia sanitaria. Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia (COS) de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de la Pola de Gordón y dos ambulancias soporte vital básico.

Ya en el lugar de los hechos el personal sanitario atendió a dos varones de 52 y 54 años que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico acompañado por un médico y en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.