Dos heridos tras salirse de la vía un turismo en Villar del Buey (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de unos 60 y 40 años, han resultado heridos tras salirse de la vía un turismo en la carretera CL-527, en el término municipal de Villar del Buey (Zamora), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se registró en torno a las 22.11 horas del sábado, en el kilómetro 44 de la citada carretera, donde se solicitó asistencia para dos varones heridos, uno de los cuales se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Sayago y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una Unidad Enfermerizada de Emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de Bermillo de Sayago.

La UVI móvil trasladó a uno de los heridos, un varón de unos 60 años, mientras que el otro hombre, de unos 40 años, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico con personal de Atención Primaria. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Zamora.