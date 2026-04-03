Dos heridos tras volcar un turismo en San Andrés de Montejos (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han resultado heridos y han precisado su traslado a un centro hospitalario tras el vuelco de un turismo en la localidad de San Andrés de Montejos, en el término municipal de Ponferrada (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo minutos antes de las 22.09 horas de la noche de este jueves, 2 de abril, cuando se avisó al 112 del vuelco de un turismo a la altura del kilómetro 1 de la carretera CL-631, donde habían resultado heridas dos personas.

Así, se dio aviso a la Policía Municipal, a la Guardia Civil de Tráfico -ese punto ya es su demarcación- y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

Los efectivos sanitarios atendieron a un varón de 37 años y a una mujer de 31, ambos trasladados al Hospital de Ponferrada.