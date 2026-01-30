Dos incidencias dejan sin luz a 300 clientes en el centro de Valladolid y sin semáforos en la avenida de Salamanca

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos incidencias han causado pequeños problemas en el suministro eléctrico en la ciudad de Valladolid ya que, en primer lugar, una inundación en un transformador ubicado en la zona de la Antigua ha dejado sin luz a 300 clientes durante aproximadamente hora y media, mientras que la "falta de suministro" eléctrico ha dejado sin semáforos momentáneamente a dos intersecciones de la avenida de Salamanca.

En primer lugar, según ha informado Iberdrola a Europa Press, a las 14.39 horas de este viernes se ha interrumpido el suministro en el centro de transformación 'Antigua', en la zona de la Antigua y la plaza de la Universidad, debido a la inundación que se había producido en esta instalación tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

El corte de suministro se ha realizado para poder retirar el agua con apoyo de los bomberos. Iberdrola ha añadido que en cuanto ha sido posible acceder "con garantías", los equipos han trabajado en restablecer el suministro eléctrico a los 300 clientes afectados lo antes posible.

A las 15.58 horas todos los clientes habían recuperado el servicio.

Iberdrola ha explicado también que se ha observado algo de humo en la instalación, pero precisan que no se ha debido a un incendio, sino a la evaporación del agua fría al entrar en contacto con componentes eléctricos que están a alta temperatura, lo que genera ese efecto visual.

Además, según ha informado la Policía Municipal de Valladolid en torno a las 17.00 horas y debido a la "falta de suministro" han dejado de funcionar los semáforos de las intersecciones de la avenida de Salamanca con la avenida Miguel Ángel Blanco y la avenida Gloria Fuertes.

Agentes de la Policía Municipal ha regulado el tráfico en estos puntos y técnicos de Iberdrola han trabajado en el lugar. A las 18.00 horas los semáforos funcionaban con normalidad, según las mismas fuentes policiales.

Por otro lado, Iberdrola ha puntualizado que la empresa de distribución eléctrica I-DE declaró la alerta en Castilla y León ante el temporal, por lo que activó un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos para reforzar la vigilancia de la red, anticipar incidencias y garantizar una respuesta inmediata en caso de afecciones.

Este dispositivo sigue activo y permite actuar con mayor rapidez en situaciones como esta.