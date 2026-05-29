Dos investigados por daños vandálicos en vehículos y mobiliario urbano en Siete Iglesias (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de dos personas, como presuntas autoras de un delito de daños vandálicos en vehículos y mobiliario urbano en la localidad de Sieteiglesias de Trabancos.

Los hechos se produjeron durante la noche del sábado 9 al domingo 10 de mayo, cuando varios vecinos alertaron de la aparición de vehículos con las ruedas pinchadas y de daños en instalaciones municipales.

La Guardia Civil recibió seis denuncias por daños en vehículos estacionados, todos ellos con las ruedas pinchadas, así como una denuncia adicional por los destrozos ocasionados en el recinto de la piscina municipal.

Entre estos daños se incluye el arranque de varios árboles de los parques, que posteriormente fueron arrojados al interior de las piscinas, además de la rotura de las duchas del complejo, según ha informado la Benemérita a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las gestiones de investigación permitieron identificar a los presuntos autores gracias a las cámaras de vigilancia, que permitieron a los agentes localizar e investigar a dos personas por su presunta implicación en los hechos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, dado que existen indicios de participación de más individuos en estos actos vandálicos y las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina del Campo, para la continuación del procedimiento judicial correspondiente.