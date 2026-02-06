Dos investigados por el hurto de herramienta por 600 euros en una nave de Arroyo (Valladolid). - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, con la colaboración de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda, ha procedido a la investigación de dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto cometido en una nave industrial de la localidad arroyana, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se remontan a primeros del mes de febrero, cuando la víctima presentó denuncia tras detectar la desaparición de herramienta valorada en 600 euros que se encontraba en la puerta de su nave. La denunciante manifestó haber observado a dos individuos junto a una furgoneta rotulada con el nombre de una empresa de servicios, por lo que realizó fotografías del vehículo. Al preguntarles por su presencia en el lugar, los ocupantes de la furgoneta aseguraron trabajar para el Ayuntamiento, extremo que generó desconfianza.

La Guardia Civil, tras iniciarse las gestiones policiales, comprobó que la empresa rotulada en la furgoneta no realizaba ningún trabajo para el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Ante ello, se coordinó un dispositivo conjunto con la Policía Local, estableciendo un cerramiento en la localidad para localizar el vehículo sospechoso.

El operativo permitió identificar la furgoneta y a los dos presuntos autores del hurto, que son investigados por hurto. Asimismo, se logró recuperar la herramienta sustraída, que fue entregada a su legítimo propietario.