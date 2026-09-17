Dos investigados por hurto en un local hostelero en la Urbanización Monteleón (León)

La Guardia Civil ha investigado a dos varones por un delito de hurto consumado y otro de hurto en grado de tentativa cometidos en un establecimiento de hostelería de la urbanización Monteleón (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos varones por un delito de hurto consumado y otro de hurto en grado de tentativa cometidos en un establecimiento de hostelería situado en la Urbanización Monteleón, en la localidad leonesa de Carbajal de la Legua.

Efectivos del Puesto Principal de Armunia, a raíz de la recepción de la denuncia y tras realizar diversas pesquisas e investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, localizaron e identificaron a estas dos personas como presuntas autoras de la comisión de estos ilícitos penales e instruyeron las correspondientes diligencias por un delito de hurto consumado y otro hurto en grado de tentativa.

Entre los efectos personales hurtados se encontraban tarjetas bancarias, un terminal móvil, así como dinero en efectivo, todos ellos sustraídos del interior de dicho local, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Mejora de la seguridad en el sector del comercio que ha ejecutado el Puesto Principal de Armunia, impulsado y dirigido por la Comandancia de la Guardia Civil de León.