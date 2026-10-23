Dos investigados por el hurto de varias garrafas de aceite de motor en una gasolinera en Serrada (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto cometido en una estación de servicio de la localidad de Serrada.

La investigación se inició el pasado 16 de octubre, a raíz de una denuncia presentada el día 6 de ese mismo mes en el cuartel de la Guardia Civil de Nava del Rey, en la que se informaba de un hurto ocurrido el 31 de agosto en una estación de servicio, a su paso por Serrada.

Según las investigaciones realizadas, varios vehículos, concretamente tres furgonetas y un turismo, llegaron al establecimiento.

Mientras una de las furgonetas repostaba combustible, varios ocupantes de los vehículos accedieron a la tienda y distrajeron a la empleada.

En ese momento, los ocupantes del turismo aprovecharon la situación para sustraer, al descuido, 20 garrafas de aceite de motor, de cinco litros de capacidad cada una, que se encontraban en un almacén anexo a la tienda.

A pesar de que, debido al tiempo transcurrido desde los hechos, ya no se disponía de las imágenes de videovigilancia del establecimiento, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones de investigación que permitieron obtener la matrícula del turismo implicado e identificar a los presuntos autores.

Finalmente, dos varones fueron investigados por su presunta participación en los hechos. Asimismo, los agentes lograron recuperar parte de las garrafas sustraídas, que quedaron a disposición judicial.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.