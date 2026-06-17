Dos investigados por realizar prospecciones arqueológicas con detectores de metales sin autorización en León

Piezas intervenidas a los investigados como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico en Prado de la Guzpeña (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio histórico, tras ser sorprendidas cuando realizaban actividades de búsqueda y localización de restos arqueológicos mediante el uso de detectores de metales sin la preceptiva autorización administrativa en Prado de la Guzpeña (León).

Los hechos tuvieron lugar en una zona catalogada de interés arqueológico, donde la Guardia Civil localizó a los investigados con detectores de metales y diverso material destinado a la búsqueda de evidencias materiales de valor histórico y extracción de objetos antiguos.

Durante la actuación se intervinieron 137 piezas de distinta antigüedad relacionadas con la actividad desarrollada, así como diversos hallazgos cuya procedencia y valor patrimonial analizan los especialistas competentes, los cuales fueron extraídos del yacimiento sin la planificación y recogida de datos adecuadas que marca la metodología arqueológica. Ello produce una afección sobre la integridad de la información obtenida y perjudica futuros estudios, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La Guardia Civil ha recordado que la utilización de detectores de metales para la búsqueda de restos arqueológicos o históricos está sometida a autorización administrativa y que la extracción o alteración de objetos de interés patrimonial sin los permisos correspondientes puede ocasionar daños irreparables al patrimonio cultural, además de conllevar responsabilidades penales y administrativas.

La protección del patrimonio histórico constituye una prioridad para la Guardia Civil, que mantiene una estrecha colaboración con las administraciones competentes para prevenir y perseguir cualquier actuación que suponga una amenaza para la conservación de los bienes culturales y arqueológicos.

La investigación ha sido desarrollada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de La Pola de Gordón, dentro de las labores de vigilancia y protección del patrimonio histórico y cultural que desarrollan los agentes en la provincia leonesa. Al atestado policial se ha incorporado el informe de valoración de daños al patrimonio arqueológico, elaborado por el servicio territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la delegación de la Junta en León.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Cistierna (León).