Dos jóvenes heridos tras un accidente de tráfico en San Feliz de Órbigo (León)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SAN FELIZ DE ÓRBIGO (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

Dos jóvenes, un varón de 28 años y una mujer de 25, han resultado heridos y han precisado traslado a un centro hospitalario tras sufrir un accidente de tráfico en San Feliz de Órbigo (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro se produjo a las 4.32 horas a la altura del kilómetro 19 de la carretera LE-420, en San Feliz de Órbigo, en el término municipal de Villares de Órbigo, donde un turismo se salió de la vía, sin que se tuviera más información, ya que la llamada se recibió a través de un dispositivo e-call del vehículo y no se establecía comunicación con los ocupantes.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Astorga de la Diputación y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario de Sacyl atendió a una mujer de 25 años y un varón de 28 años, trasladados después al hospital de León en UVI móvil la primera y en ambulancia soporte vital básico la segunda.