Dos jóvenes trasladados al hospital tras chocar su turismo contra un corzo en Fuentidueña (Segovia)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

SEGOVIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes, una mujer de 19 años y un varón de 18, han resultado heridos y han sido trasladado al Hospital de Segovia tras chocar su turismo contra un corzo en el kilómetro 10 de la SG-V-2425 en Fuentidueña (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 3.44 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para los jóvenes ocupantes del turismo tras el choque, momento en el que referían dolor en el cuello.

El 1-1-2 ha informado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico en la que finalmente se ha trasladado a los dos jóvenes al Hospital de Segovia.