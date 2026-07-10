Dos 'okupas' detenidos en Aldeamayor y Tudela, localidad esta última donde el ilegal tuvo que ser desalojado

Dos detenidos por allanamiento en Aldeamayor y Tudela, localidad donde el 'okupa' tuvo que ser desalojado. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la comisión, cada una de ellas, de un delito de allanamiento de morada, una en Tudela de Duero y otra en Aldeamayor de San Martín, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

En los hechos cometidos en Tudela de Duero, el autor del delito fue sorprendido por los vecinos próximos a la vivienda allanada, los cuales dieron aviso inmediato a la Guardia Civil, que movilizó a una patrulla que se entrevistó con él y comprobó la situación ilícita de su presencia en la vivienda. Ante su negativa a abandonar la misma de manera pacífica y voluntaria, se procedió a realizar un dispositivo tendente a revertir la situación ilegal que se había producido.

Dicho dispositivo se desarrolló durante toda la noche, y fue al día siguiente y con la preceptiva autorización judicial cuando se procedió a la entrada en la vivienda, al desalojo de la misma, a la detención de la persona y a la restitución del inmueble su legítimo propietario.

Por su parte, en Aldeamayor de San Martín los hechos tuvieron como antecedentes problemas familiares entre el legítimo propietario de la vivienda y la persona autora de los hechos. Fue al encontrarse el propietario en el interior de la vivienda cuando observó cómo otra persona saltaba la valla del patio de la misma, rompía varios cristales y entraba en el domicilio gritando varias veces "¡que se vayan fuera!".

Alertada la Guardia Civil, agentes del Cuerpo se desplazaron de inmediato al citado domicilio y procedieron a la detención de la persona autora de los hechos.

En ambos casos, las diligencias confeccionadas fueron entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Valladolid.