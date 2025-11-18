Dos peligrosos fugitivos detenidos en Íscar (Valladolid), uno de ellos en posesión de un machete de asalto. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a dos varones, vecinos de Cuéllar (Segovia), en la localidad de Íscar (Valladolid) como presuntos autores de los delitos de daños, contra la seguridad vial, atentado y resistencia grave contra agentes de la autoridad, según informaron a Europa Press fuentes del Instuto Armado.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 16 de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil de Valladolid llevaron a cabo la detención de dos personas en la localidad de Íscar, tras un peligroso seguimiento que se había iniciado en Cuéllar, donde los fugitivos habían desobedecido las órdenes de las unidades policiales de esa provincia.

Los detenidos son considerados de alta peligrosidad. El primero de ellos se encontraba requisitoriado por tres juzgados distintos y tenía en vigor una orden de ingreso en prisión.

Al detectar la presencia del vehículo fugado, los componentes de la Guardia Civil desplegaron un cierre policial. Al verse sorprendido, el conductor intentó escapar colisionando repetidamente contra un vehículo policial y contra varios coches y viviendas particulares situados en la vía pública de Íscar.

Durante la intervención, al conductor se le intervino un machete de asalto que portaba junto al asiento y que intentó alcanzar en el momento de la detención.

En el operativo, un agente resultó herido leve, pendiente de exploración, debido a las contusiones ocasionadas por el impacto del vehículo de los detenidos contra el coche policial.

Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial por delitos contra la seguridad vial, atentado y resistencia activa grave contra agentes de la autoridad, así como por daños. Uno de ellos ha ingresado en prisión.