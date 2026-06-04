Dos pescadores detenidos por el Seprona en Burgos con 32 ejemplares de bermejuela, cuya captura está prohibida. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agenes del Seprona de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos varones de 45 y 48 años como presuntos autores de un delito contra la fauna, por la tenencia no justificada con fines de pesca de 32 ejemplares de la especie piscícola bermejuela (Achondrostoma arcasii) capturados en un río de la localidad burgalesa de Vizcaínos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos ocurrieron día atrás en el río Pedroso, a la altura de dicho municipio, cuando agentes del Seprona que se encontraban de vigilancia identificaron a dos personas que se encontraban en el interior de un vehículo estacionado en las proximidades del cauce.

Un registro al interior del maletero afloró varios utensilios y artes de pesca, cañas, carretes, reteles, red sacadera, butrón y botas de agua, y junto a estos útiles llamó la atención de los efectivos policiales la presencia de una nevera portátil de plástico conectada por un tubo a un aparato oxigenador de agua. Al inspeccionar su interior encontraron numerosos pececillos de talla pequeña, cubiertos con una capa de agua, algunos ya sin vida, sin poder justificar su lícita tenencia y transporte.

Un primer--pero determinante--estudio taxonómico de los 32 especímenes permitió identificarlos como bermejuela (Achondrostoma arcasii), ciprínido que, en Burgos, habita en escasas poblaciones en ríos y lagos, convirtiendo su pesca en una práctica expresa y totalmente prohibida. Los medios y artes de pesca localizados fueron intervenidos junto con los 32 ejemplares, aunque ninguno de ellos sobrevivió al transporte.

La investigación subsidiaria permitió ubicar su origen de extracción en una charca ubicada en la provincia, lejos de este paraje, y paralelamente conocer que estaban destinadas para su uso en la pesca con caña en la modalidad denominada 'con cebo vivo' o 'a pez vivo', método también contemplado en la normativa autonómica como prohibido.

Por tanto, se trata de una especie piscícola protegida, entre otras normas, por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Las diligencias instruidas, junto con los dos identificados, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Salas de los Infantes.