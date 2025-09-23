Dos publicaciones de la ULE, galardonadas en los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria

Jurado de los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria, que han otorgado dos galardones a publicaciones de la ULE. - ULE

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los títulos del servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) 'La geometría de los cuentos. Infografías literarias', de Isabel González y 'La patografía en España. Visiones y relatos de la salud en el cómic', de Inés González Cabeza, han sido galardonados en los XXVIII Premios Nacionales de Edición Universitaria, organizados por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE).

Estos premios, considerados los más prestigiosos en el ámbito de la edición universitaria en España, tienen como objetivo reconocer la calidad, originalidad, rigor e innovación de las publicaciones editadas por universidades y centros de investigación.

Un jurado independiente, compuesto por especialistas de diferentes áreas de la cultura, la comunicación y la investigación, ha sido el encargado de evaluar las obras presentadas cada año.

En la categoría de 'Mejor obra editada' fue galardonado el libro titulado 'La geometría de los cuentos. Infografías literarias', de Isabel González, que propone una aproximación innovadora a la narrativa breve a través del uso de infografías literarias.

LEER LOS CUENTOS "DE OTRA FORMA".

A partir de un cuidado trabajo de análisis y diseño, la autora traduce la estructura interna de diferentes relatos en composiciones visuales que permiten 'leer' los cuentos "de otra forma", aportando nuevas perspectivas sobre su construcción.

La edición destaca por su formato "de gran calidad", el uso del color, los desplegables y una cuidada presentación que combina investigación, diseño y creatividad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Las infografías de Isabel González tratan de explicar por qué determinadas narraciones nos fascinan mediante formas, curvaturas, distancias o longitudes.

El libro tiene 211 páginas y su formato es de 33 centímetros. Se presenta con ilustraciones y fotografías en blanco y negro y color y se puede adquirir por 30 euros en librerías especializadas o en la web de la ULE.

CÓMIC SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA ENFERMEDAD.

En la categoría de 'Mejor monografía en Ciencias de la Salud' fue premiada la obra titulada 'La patografía en España. Visiones y relatos de la salud en el cómic', de Inés González Cabeza. El trabajo analiza la representación de la salud, la enfermedad y los procesos médicos en la narrativa gráfica contemporánea en España.

A través de un enfoque interdisciplinar la autora estudia cómo el cómic se ha convertido en un recurso de reflexión y comunicación sobre la experiencia de la enfermedad, examinando obras de autores que han abordado la patografía desde una perspectiva personal y colectiva.

Tomando como referencia un corpus de 60 patografías publicadas actualmente en España, además de las recientes teorías respecto al fenómeno de la metáfora visual en este tipo de cómics, se propone un análisis exhaustivo de 'Enorme suciedad' de Maite Mutuberria y 'Que no, que no me muero' de Javi de Castro y María Hernández Martí, dos obras españolas cuyos autores se valen de una variedad de recursos estéticos de naturaleza autoral apenas estudiados hasta la fecha con el fin de representar "lo más íntimo e invisible" de la salud humana.

APORTACIÓN A LA MEDICINA GRÁFICA.

Se trata de una aportación significativa al campo de la medicina gráfica, cada vez más presente en el ámbito académico y cultural. El libro es el décimo quinto de la colección 'Grafikalismos', tiene 333 páginas y su formato es de 24 centímetros.

Se presenta con ilustraciones en blanco y negro y color y se puede adquirir por 20 euros en librerías especializadas o en la web de la Universidad de León. Ambos libros han contado con el diseño y la maquetación de Alberto R. Torices.