Dos reproducciones en el incendio de Porto (Zamora) centran los esfuerzos del operativo durante este jueves

ZAMORA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos reproducciones que se han registrado en el incendio forestal de Porto (Zamora) en la zona de San Ciprián y en la de los Tres Burros han centrado los esfuerzos del operativo del fuego de Sanabria durante la jornada de este jueves.

La primera reproducción ha sido controlada y apagada y la segunda, de más intensidad, se ha podido contener, aunque los medios desplegados trabajarán durante la noche en la eliminación de puntos calientes.

El Cecopi permite la movilidad normal en las localidades zamoranas de Coso, Barrio de Rábano, Rábano de Sanabria y Escuredo, que estaban confinadas, aunque el confinamiento se mantiene en el pueblo de San Ciprián, el más cercano al frente del incendio de Porto.

Las chimeneas que siguen apareciendo en el Cañón del Tera son atendidas con medios aéreos y sofocadas sin mayor problema. La evolución es también favorable en La Baña, donde el perímetro se está consolidando y hay vigilancia activa.

En la noche se esperan importantes ráfagas de viento en las cumbres, pero habrá mucha humedad, bajas temperaturas y hay previsión de llovizna.