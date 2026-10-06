Dos temporeros detenidos, uno en situación irregular y otro con requisitoria, durante la vendimia en Burgos

Uno de los registros en una finca. - POLICÍA NACIONAL

BURGOS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el marco del dispositivo especial de control de las actividades de la vendimia 2026 desplegado en la provincia de Burgos, uno de ellos al estar trabajando en situación irregular otro con una requisitoria judicial.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, junto con personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han inspeccionado un total de 12 fincas dedicadas al cultivo vinícola en la comarca de Ribera del Duero.

Durante las actuaciones se han realizado comprobaciones sobre las condiciones laborales de 141 trabajadores temporeros, según informa la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

En el transcurso de las inspecciones, los agentes han arrestado a un ciudadano extranjero que se encontraba en situación administrativa irregular, al carecer de permiso de residencia y trabajo en España, incoándose el correspondiente expediente administrativo en cumplimiento de la Ley de Extranjería.

Asimismo, han detenido a otro trabajador al constarle una reclamación judicial en vigor, por lo que ha sido puesto a disposición del Juzgado reclamante.

El dispositivo ha tenido como finalidad velar por el cumplimiento de la legalidad en materia de Extranjería y Derecho Laboral, así como garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas.

Estas actuaciones forman parte de las herramientas dirigidas a la prevención y detección de la explotación laboral y la trata de personas.