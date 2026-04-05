Dos varones heridos tras una colisión entre dos turismos en León

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

LEÓN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 60 y 48 años han sido trasladado al hospital tras resultar herido en una colisión entre dos turismos a la altura del número 65 del Paseo de Salamanca en León, según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha ocurrido minutos ante de las 00.07 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de dos personas heridas a causa del accidente, una de las cuales tenía dificultad para abandonar su vehículo por su propio pie.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico. Asimismo, se ha informado de los hechos al Cuerpo Nacional de Policía.

Finalmente, se ha trasladado al hospital de León, en ambas ambulancias, a dos varones de 60 y 48 años.