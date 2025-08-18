Una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se sumará a las labores de extinción de El Bierzo (León)

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca movilizará a primera hora de este martes una dotación formada por un mando, tres efectivos y un vehículo ligero pertenecientes al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que se sumará al dispositivo de extinción de incendios desplegado en la comarca leonesa de El Bierzo (León).

La movizlización se produce en respuesta al llamamiento del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) que se ha efectuado en la tarde de este lunes.

La dotación será relevada periódicamente para garantizar la continuidad de las tareas que le sean asignadas sobre el terreno, así como la seguridad de los efectivos desplazados.

Su labor consistirá, principalmente, en la defensa y la protección de los núcleos urbanos y su población, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Previamente a esta nueva intervención, el Servicio de Extinción ha colaborado activamente la pasada semana en los trabajos de extinción de varios incendios declarados en la provincia salmantina, como ha recordado el Consistorio.

El jueves, 14 de agosto, ha desplazado un retén formado por cinco efectivos a La Alberca (Salamanca), quienes llevaron a cabo tareas de apoyo de interfaz urbano forestal y para asegurar el suministro de agua en la operación de extinción.

Por su parte, el viernes, 15 de agosto, bomberos del parque municipal han sido movilizados hasta los municipios de Cipérez, Villar de Peralonso, Gejo de los Reyes, Peñalvo y Tremedal de Tormes. También han trabajado en el realojo de los vecinos afectados por el incendio de El Payo y Cipérez, con el apoyo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca.

De este modo, el Consistorio salmantino ha trasladado un mensaje de apoyo y solidaridad a todas aquellas personas que también han resultado afectadas en diversas zonas del país, así como de Portugal. El Ayuntamiento ha recordado en su comunicado, además, que ofrece su colaboración a vecinos de municipios de Castilla y León asolados por los incendios de los últimos días.