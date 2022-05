Dueñas dice que el campo de CyL necesita agua "sí o sí" ya que hay zonas donde ha mermado la esperanza de producción

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha afirmado este viernes que el campo de Castilla y León necesita agua "sí o sí" y explicado que hay zonas en las que ha mermado la esperanza de producción y que, de no llegar la lluvia, "lo harían mucho más".

Dueñas ha precisado no obstante que, a día de hoy, hay zonas en las que el cereal está "relativamente bien", a diferencia de otras tierras en las que se prevé ya una merca de la cosecha de cereal de invierno, una situación que ocurre en todo el país.

Por otro lado, el consejero, que gestiona una de las carteras de Vox en el Gobierno de coalición en Castilla y León, ha reiterado su petición al ministro del ramo, Luis Planas, para que traslade a Bruselas la necesidad de que se pueda sembrar toda la superficie de barbecho y que no se exija la rotación de cultivos también en el año 2023, como medidas para compensar la caída de cereal, "incluso con cereal de regadío", ha apuntado, influida además por el incremento de los costes de producción y por la invasión de Rusia en Ucrania.

Dueñas se ha reafirmado en que si no se toman medidas puede haber problemas de abastecimiento en un corto plazo en un país, como España, que, según ha constatado, ya es deficitario en cereal por lo que ha insistido en la necesidad de buscar soluciones a aplicar en 2023.

El consejero ha argumentado la merma de la superficie de cereal a favor de otros cultivos en esa eliminación de la obligación de la rotación de cultivos y del barbecho, unas 500.000 hectáreas en Castilla y León, y en la coyuntura actual del girasol, "con precios a niveles nunca vistos" que han animado a incrementar la superficie de siembra de esta oleaginosa.

Y ha explicado que hay "cierto temor" a que el "precio desorbitado" de los fertilizantes llevan a optar por cultivos como las proteagonisas, las forrajeras o similares u oleaginosas que necesiten menos fertilizantes.

El consejero de Agricultura ha realizado estas declaraciones con motivo de su participación este viernes en Valladolid en la presentación del libro 'Acor, 60 años de historia', cooperativa de un sector, el remolachero-azucarero, que "no se puede abandonar de ninguna manera" y que, según ha constatado, tiene en estos al maíz como principal "competidor" por tratarse de un cultivo "atractivo a corto plazo".

Dueñas ha recordado no obstante a los productores que apuesten por el maíz en detrimento de la raíz que ese cultivo se enfrenta a una "competencia no leal" por parte de países que utilizarán insecticidas y fungicidas para su producción para advertir de que si el día que quieran volver a la remolacha no hay industrias azucareras las fábricas no volverán a abrir.