Dueñas reúne el martes al Consejo Regional Agrario para analizar medidas por la sequía y evaluar el saneamiento ganadero

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox, ha convocado este martes, 20 de junio, al Consejo Regional Agrario con dos puntos centrales del orden del día, analizar las medidas en relación a la sequía y evaluar el saneamiento ganadero.

Esta reunión tendrá lugar cinco días después de la manifestación del campo de Castilla y León que el jueves recorrió las calles de Valladolid para exigir ayudas directas que permitan paliar los daños causados por la "catastrófica" sequía de 2023 y que las organizaciones profesionales agrarias (OPA) cuantifican en 2.000 millones de euros.

Según avanzó el jueves el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la reunión del Consejo Regional Agrario del martes 20 busca "consensuar" con los profesionales medidas de carácter económico que palien los efectos de la sequía para su plasmación en el Consejo de Gobierno del siguiente jueves.

Como paso previo, la Junta de Castilla y León ha acordado este jueves la declaración de la campaña agrícola 2022-2023 como "excepcional" por la situación de sequía y las consecuencias derivadas de la Guerra de Ucrania, una exigencia de las organizaciones profesionales agrarias que habían urgido desde hace tiempo la declaración de la situación de sequía 'ya', como ocurrió en 2017, ante el riesgo de que muchas de las ayudas no tengan "cobertura legal".

El Consejo Regional Agrario del martes 20 se producirá algo más de un mes después de la anterior reunión, que tuvo lugar el 18 de mayo, cuando el consejero se comprometió a conceder ayudas directas al sector para paliar la adversa situación por la sequía, si bien aclaró que la cuantía se decidiría en un Consejo de Gobierno que, previsiblemente, será el del jueves 22.

Según avanzó entonces Dueñas en el seno del órgano colegiado, la partida priorizará los cultivos de secano, a los profesionales y a aquellos que hayan contratado un seguro para sus explotaciones. El consejero garantizó hace un mes que su departamento aumentará el apoyo a los seguros agrarios y que aprobará préstamos bonificados a bajo tipo de interés, con un año de carencia, que se empezarían a negociar con las principales entidades financieras la siguiente semana.

La principal reclamación del campo de Castilla y León pasa por la concesión de ayudas directas de hasta 25.000 euros por explotación --más de 40.000 en la Comunidad Autónoma" y "siempre en segundo lugar" ayudas financieras, para las que piden préstamos al cero por ciento con dos años de carencia y amortización en siete años, además de reducir la burocracia y de flexibilizar la PAC.

"Nunca es tarde si la dicha es buena pero el tiempo se acaba", ironizó el jueves el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, a lo que el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, añadió que el sector no se va a dejar engañar porque quiere "tener futuro" con una exigencia expresa a Gerardo Dueñas para que acuda al Consejo Regional Agrario del martes 20 con una batería de medidas y con voluntad de consenso.

"No estamos aquí por gusto, estamos por necesidad", añadió por su parte Aurelio González, de la Alianza UPA-COAG, que acusó a la Junta de haberse negado a flexibilizar la PAC, de haber mentido al sector y de haber "sembrado enfrentamiento y malas hierbas en el campo" cuando tenía que haber dado "el do de pecho". "Hechos son amores y no buenas razones, a ver si vamos espabilando, sólo han venido a joder la marrana", sentenció González.