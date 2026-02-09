Duero, Eresma y Huebra, en nivel rojo en una jornada que la CHD cierra con 27 avisos hidrológicos activos

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero mantenía activos, en el parte de las 20.15 horas, un total de 27 avisos hidrológicos, tres de ellos en rojo, que afectan al curso del Duero, el Eresma y el Huebra.

En concreto, el Duero se encuentra en máximo nivel de riesgo a su paso por Suacelle (Salamanca) donde arrastra un caudal de 2.304,8 metros cúbicos por segundo (m3/s). En el mismo nivel de alerta se encuentra el Eresma a su paso por Segovia, con un caudal 32,9 m3/s; mientras que el Huebra continúa en nivel rojo en Puente Resbala, también en la provincia de Salamanca.

En nivel naranja se encuentra el Duero, en diferentes partes de su cauce --Aranda de Duero (Burgos), Quintanilla y Herrera (Valladolid) y Toro--; el Cea en Valderas (León); Guareña, en Toro; el Pisuerga, en Cordovilla (Palencia); el Tera, en Camarzana y Mózar de Valverde y el Tuerto en Quintana del Castillo y Villameca.

Por último, en nivel amarillo hay avisos en Adaja, Carrión, el propio Duero, Eresma, Esgueva y Órbigo.