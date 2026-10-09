Ecocultura abre su vigésimo segunda edición en Zamora con cien expositores en Ifeza

Foto de familia tras la inauguración de Ecocultura 2026. - EUROPA PRESS

ZAMORA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecocultura ha abierto este viernes su vigésimo segunda edición en Zamora con la participación hasta este domingo de cien expositores instalados en Ifeza, cuyo acto inaugural ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, y el delegado territorial de la Junta en la provincia, Fernando Prada.

Durante su intervención en ese marco, Faúndez ha situado a Ecocultura como "la gran cita de la producción ecológica en España". Además, ha destacado que la provincia de Zamora ya es la primera de Castilla y León en hectáreas de cultivo ecológico. Con esa realidad como telón de fondo, los productores han desembarcado en el recinto ferial, donde permanecerán hasta el domingo en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas.

Javier Faúndez ha recalcado que Ecocultura no es un evento más y ha celebrado su consolidación como referente en la Península Ibérica. "Esto ocurre porque detrás hay una apuesta mantenida en el tiempo", ha reivindicado el mandatario provincial, que ha apuntado igualmente que "cuando esto comenzó" la producción ecológica era "anecdótica y minoritaria", y eso ha dejado de ser así, ha remarcado.

En esa línea, Faúndez ha destacado que, detrás de los números, hay "agricultores, ganaderos y otras personas que generan oportunidades en los pueblos". "Ecocultura es una herramienta más para el medio rural", ha destacado Faúndez, quien ha recordado que una de las claves de la feria es "poner en contacto a quien produce con quien consume".

Por otro lado, el dirigente alistano ha subrayado el importante papel que mantiene Portugal como parte de la feria y ha concluido con un homenaje al Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León por sus treinta años de trabajo en el camino para dar "tranquilidad, conocimiento y procedimiento" dentro de su rol regulador.