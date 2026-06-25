Ecologistas advierten a Pino de incurrir en prevaricación si mañana se aprueba la ampliación del vertedero de Santovenia

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción (EA) ha advertido al nuevo responsable de Política Ambiental de la Junta, Joaquín Antonio Pino, de que podría incurrir en prevaricación si mañana el consejo de Medio Ambiente aprueba en su reunión autorizar la ampliación del vertedero de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) con un informe urbanístico negativo obligatorio y vinculante.

Según informa la organización en un comunicado, el equipo saliente de la antigua Consejería, "encabezado por el todavía Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental José Manuel Jiménez Blázquez", ha propuesto en la reunión de mañana del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la aprobación de la modificación de la autorización ambiental del vertedero de residuos industriales peligrosos del municipio, para ampliar su capacidad en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados.

Ecologistas ha explicado que esta ampliación ha sido solicitada por la empresa titular del centro, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser. Sin embargo, la asociación ha advertido de que la actuación no está amparada por la declaración de impacto ambiental del año 2014, ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, como tampoco por la declaración de Proyecto Regional que fue realizada por la Junta en 2015.

Asimismo, el colectivo ha señalado que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo en el que concluía que la ampliación proyectada y su modificación sustancial derivada no son autorizables. Esta postura municipal se fundamenta, citan, en que el artículo 176 de las Normas Urbanísticas Municipales prohíbe expresamente la apertura de nuevos vasos de vertido, así como la ampliación en superficie o volumen de las instalaciones de eliminación de residuos existentes en el término municipal.

Al respecto, Ecologistas en Acción ha recordado que el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Castilla y León establece que el uso del suelo debe ajustarse obligatoriamente a lo dispuesto por el planeamiento urbanístico, lo que impide que la Junta otorgue licencias o autorizaciones ambientales que entren en contradicción con las normativas principales. La organización ha alertado de que este comportamiento incrementa la amenaza sobre el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

Por todo ello, la organización ecologista ha anunciado que propondrá el archivo definitivo del expediente de modificación de la autorización ambiental y ha avisado al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, sobre las posibles responsabilidades penales por prevaricación en las que podría incurrir si llega a aprobar un proyecto que cuenta con un informe urbanístico negativo obligatorio y vinculante.

Finalmente, la asociación ha recordado que el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga inició su funcionamiento en junio de 1993 y ha acumulado desde sus inicios numerosos incidentes, entre los que se citan vertidos de residuos prohibidos, fugas de sustancias contaminantes, incendios e irrupciones de aguas subterráneas bajo el vaso.

En la actualidad, el centro almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, procediendo más de una tercera parte de ellos de fuera de Castilla y León.