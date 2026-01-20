La economía de CyL crecerá un 2,0% en 2026 y en 2027, cuatro décimas menos que la media, según BBVA

Archivo - Planta automovilística. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León crecerá un 2,0 por ciento en 2026 y en 2027, cuatro décimas por debajo de la media del país cuyo PIB aumentará una décima hasta el 2,4 por ciento, según los datos aportados este martes por BBVA Research que ha revisado al alza el PIB de las comunidades autónomas en 2026.

De cumplirse estas previsiones, Castilla y León anotará el menor incremento de la economía en 2026, junto con Extremadura, y el octavo con Asturias y Madrid en 2027.

BBVA estima que la reestructuración más lenta de lo previsto en la industria en 2026 dificultará la recuperación en buena parte del norte, especialmente en las regiones más dependientes del sector automotriz, como Navarra (2,1 por ciento), Aragón (2,1 por ciento) y Castilla y León (2,0 por ciento).

Mientras tanto, la economía de Comunitat Valenciana crecerá un 3,0 por ciento por los efectos en la inversión de las medidas de apoyo tras la dana mientras que el consumo privado apoyará el avance de la actividad en Andalucía (2,5 por ciento), Murcia (2,5 por ciento) y Madrid (2,7 por ciento), que crecerán por encima del promedio.

A esto añade que el consumo seguirá apoyando el avance de la actividad, aunque se espera que la moderación del gasto de no residentes continúe afectando a las comunidades turísticas, con un impacto de mayor magnitud en Canarias (2,3 por ciento) y Baleares (2,2 por ciento).

En cuanto a los datos de 2025 BBVA Research estima un crecimiento del 2,7 por ciento en Castilla y León, dos décimas menos que la media del país (2,9 por ciento) que se ha rebajado una décima respecto a la previsión realizada en el mes de octubre por una mayor debilidad de las exportaciones de bienes en un contexto de menor dinamismo del comercio internacional.

BBVA explica al respecto que las regiones industriales -La Rioja (2,9 por ciento), Galicia (2,8 por ciento), Castilla y León (2,7 por ciento), Asturias (2,4 por ciento), Cantabria (2,3 por ciento), País Vasco (2,3 por ciento), Navarra (2,2 por ciento) y Aragón (2,2 por ciento), no muestran aún el esperado repunte de las exportaciones, "lo que se traduce en crecimientos del PIB en línea o por debajo de la media de España".