La economía de CyL crecerá un 2,0% en 2027 y superará en 11,2 puntos el PIB de 2019, según BBVA

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 1 (EUROPA PRESS)

La economía de Castilla y León podría crecer un 2,0 por ciento en el año 2027 y superaría en 11,2 puntos el nivel del PIB autonómico de 2019, según las principales conclusiones del informe 'Situación Castilla y León 2026' elaborado por BBVA que prevé también un PIB per cápita diez puntos por encima del nivel de 2019, lo que situaría a la Comunidad Autónoma como la segunda con mayor incremento en este concepto entre 2019 y 2027, tras Galicia.

A esto se suma una reducción de la tasa de paro hasta el 7,7 por ciento de media en el año 2027 y un crecimiento "favorable" del empleo con la generación de unos 28.000 empleos entre los años 2025 y 2027, que el economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha explicado en la contribución positiva de la inmigración, entre otras causas.

De hecho, el informe de BBVA incide en que la inmigración continuará apoyando el crecimiento de la población y del empleo y compensará "parcialmente" las limitaciones demográficas de Castilla y León y estima que el proceso de regulación de trabajadores extranjeros afectará a 17.000 personas "cuanto menos", tras analizar los datos EPA.

Otros de los factores que apoyarán el crecimiento en 2026 --2,2 por ciento según BBVA-- y en 2027 pasan por el dinamismo de la demanda interna y por el impulso de la inversión residencial con un aumento del 17,2 por ciento de la vivienda en ejecución en 2026 y del 7,7 por ciento en 2027 hasta alcanzar cerca de 9.000 unidades el próximo año.

No obstante, BBVA augura que la mayor actividad constructora no será suficiente para satisfacer la demanda acumulada de vivienda, "lo que puede dificultar la atracción y retención de capital humano". En concreto y según el informe, en Castilla y León se han creado 42.000 hogares desde 2021 frente a 27.000 viviendas construidas.

Cardoso ha destacado que Castilla y León mantiene una senda de crecimiento sólido si bien ha advertido de "riesgos" para los próximos trimestres por el deterioro del contexto externo, con mención especial al encarecimiento de la energía y de otros insumos clave, junto con las interrupciones en las cadenas de suministro. En este punto ha recordado que la economía de Castilla y León está "especialmente expuesta" a estos factores por el mayor peso de la industria y del sector agroalimentario.

Por último, ha advertido de la escasez de la mano de obra, "que también podría limitar el avance en determinados sectores", y ha incidido en que el porcentaje de vacantes sin cubrir en Castilla y León está en "niveles históricamente elevados" --el 1 por ciento de los activos-- y por encima del promedio nacional, mientras que la población en edad de trabajar se podría desacelerar hacia adelante "incluso con el apoyo de la inmigración".

A estos retos ha sumado la necesidad de seguir incrementando la productividad, sobre todo en algunos servicios como información y comunicaciones y actividades profesionales, técnicas y administrativas, que podrían limitar el crecimiento de las exportaciones de servicios no turísticos y aminorar el PIB per cápita a medio plazo.