El ecosistema tecnológico de CyL se reunirá en la XVII Noche de la Ingeniería Informática este viernes en Valladolid

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León celebrará este viernes, 29 de mayo, la XVII edición de la Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y León, el principal encuentro del sector tecnológico de la Comunidad,

Profesionales, empresas, universidades, administraciones públicas e instituciones vinculadas a la innovación y la transformación digital se reunirán en la Cúpula del Milenio en este acto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa).

La edición de este año adquiere un carácter conmemorativo al coincidir con el 40 aniversario del inicio de los estudios de Ingeniería Informática en Castilla y León y el 25 aniversario de la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid, dos "hitos" que "reflejan la evolución y consolidación del sector TIC como industria estratégica para el desarrollo económico y social de la Comunidad", ha subrayado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, ha subrayado que la Noche de la Ingeniería Informática se ha convertido, tras 17 ediciones, en el "principal punto de encuentro" del ecosistema tecnológico autonómico, un espacio donde "confluyen talento, conocimiento, empresa, universidad e innovación para impulsar el presente y el futuro digital y de la industria TIC en Castilla y León".

Durante el acto, que comenzará a las 19.00 horas, intervendrán el decano del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla y León, Benjamín Sahelices Fernández; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el viceconsejero de Transformación Digital de la Junta Castilla y León, Luis Enrique Ortega Arnaiz.