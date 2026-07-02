Ecyl destaca la solidez del mercado laboral con 63 meses de subida de afiliación y mínimo histórico de paro

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Jesús Blanco, ha destacado la "solidez del mercado laboral" en la Comunidad como así lo reflejan datos que apuntan a un "mínimo histórico de paro registrado, más de un millón de afiliados a la Seguridad Social y 63 meses consecutivos de subida de la afiliación".

Así se ha pronunciado Blanco en referencia a los datos del paro registrado en el mes de junio en la Comunidad, que ha descendido en 2.895 personas en junio en relación al mes anterior, un -2,98 por ciento, y más del doble que en España, con 94.260 desempleados, la cifra más baja de la serie histórica desde que hay registros.

Al respecto, Blanco ha destacado que 2.895 personas han salido de las listas del desempleo, lo que supone "al menos aproximadamente un 10 por ciento del descenso total a nivel nacional" y un descenso que se ha producido en las nueve provincias aunque es "destacable" el "fuerte descenso" en Soria y Zamora.

Igualmente ha destacado el incremento, en términos anuales, de la afiliación a la Seguridad Social, con 17.278 personas, un crecimiento del 1,73 por ciento, con registros "históricos" en algunas provincias como Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, a lo que ha sumado los 18.445 contratos más que los registrado en el mes de mayo.

El gerente del Ecyl ha aseverado que estos resultados son "fruto del esfuerzo de trabajadores autónomos y empresas que apuestan y apoyan el crecimiento a la actividad y la inversión" en la comunidad, al tiempo que ha aseverado que lo "más importante" es que detrás de estas cifras "hay una persona que ha conseguido una oportunidad laboral para trabajar y una empresa que ha crecido gracias a ellas".

No obstante, Blanco ha reconocido que "pese a ser datos históricos", no hay que "caer en la complacencia", cuando hay personas que quieren trabajar y empresas que están buscando trabajadores para crecer, por lo que ha comprometido que Ecyl continuará apoyando a los trabajadores a través de la orientación, la intermediación y la formación y a empresas "calificando y cualificando el talento" y acompañándoles para que sigan creciendo.