Edades del Hombre y Diputación de Valladolid restauran cinco esculturas de madera policromada de la provincia

Restauración obras de madera policromada - EDADES DEL HOMBRE

SAN BERNARDO (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

La Fundación Las Edades del Hombre ha restaurado cinco esculturas de madera tallada y policromada procedentes de diversas localidades de Valladolid, en el marco del convenio de colaboración que mantiene la institución con la Diputación Provincial.

Las obras, que han sido intervenidas en el Centro de Conservación y Restauración de San Bernardo, regresan ahora a sus municipios de origen tras ser diagnosticadas y tratadas para asegurar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones.

El monasterio de Santa María de Valbuena ha acogido este lunes el acto de entrega de las piezas, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, y el vicario general del Arzobispado de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano.

En concreto, las actuaciones han permitido recuperar la imagen de 'Santa Ana Trina', de Barruelo del Valle; el 'San Juan Bautista Degollado', de Cervillego de la Cruz (siglo XVII); la escultura de 'Santa Brígida', de Fuente Olmedo (siglo XVIII); el 'San Roque' de Villamuriel de Campos (siglo XVII) y un 'Cristo Crucificado' de finales del siglo XVII perteneciente a la localidad de Wamba.

Durante la presentación, el secretario general de la Fundación ha destacado que el patrimonio representa la "identidad y pertenencia" del territorio. En este sentido, ha señalado que ser capaces de erigir como referente la herencia cultural recibida permite "alentar la fijación de población, anclar comunidades y desterrar el olvido" en áreas demográficamente comprometidas.

Esta colaboración entre ambas instituciones y el Arzobispado, iniciada en el año 2002, ha alcanzado ya las 124 piezas recuperadas a lo largo de 23 ediciones del convenio.