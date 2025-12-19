La EDAR y la rehabilitación del cauce del Esgueva, principales inversiones aprobadas por Aquavall a finales de 2025

Cauce de la Esgueva. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La entidad municipal Aquavall ha aprobado este viernes en Consejo de Administración, el último que se celebra en 2025, inversiones por un total de más de 3 millones de euros, entre las que se incluye 2,2 millones de euros para la sustitución del motor de biogás y la renovación de una tubería en la EDAR y 300.000 euros para la rehabilitación ambiental del tramo urbano del cauce del río Esgueva.

El Consejo de Administración, presidido por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha celebrado el último consejo de administración de 2025 en el que ha aprobado un conjunto de actuaciones que refuerzan la mejora del servicio público del agua en Valladolid, con inversiones centradas en la recuperación ambiental del río Esgueva, el refuerzo de infraestructuras clave de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y la renovación de los contadores de agua en los hogares, sin coste para los usuarios.

El expediente para la ejecución de las obras de restauración del cauce del río Esgueva a su paso por Valladolid cuenta con un presupuesto máximo de 313.881,73 euros (más 65.915,16 euros de IVA). La actuación se desarrollará a lo largo de 3,5 kilómetros, en el tramo comprendido entre la ronda VA-20 y la desembocadura del río en el Pisuerga.

El proyecto contempla la limpieza del cauce, la renaturalización de las riberas y la mejora del hábitat fluvial, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones, favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del agua y favorecer la integración del río en la ciudad como espacio natural y de uso ciudadano.

"La Esgueva es una oportunidad para ganar calidad ambiental y espacios más naturales para la ciudad. Esta intervención permitirá recuperar el río y hacerlo más accesible, seguro y vivo", ha señalado el concejal de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Aquavall, Alejandro García Pellitero.

INVERSIONES EN LA EDAR: BIOGÁS Y RENOVACIÓN DE TUBERÍAS

En el ámbito de la EDAR de Valladolid, Aquavall ha aprobado dos actuaciones diferenciadas que refuerzan el funcionamiento y la eficiencia de esta infraestructura esencial.

Por un lado, se ha autorizado el expediente para la ejecución del proyecto de nuevo motor de biogás y trabajos auxiliares, con un presupuesto de 1.722.512,04 euros, IVA excluido.

Esta inversión permitirá mejorar el aprovechamiento del biogás generado durante el proceso de depuración para la producción de energía eléctrica, incrementando el autoconsumo energético de la planta y reduciendo la quema de gas no aprovechado.

Por otro lado, se ha aprobado el expediente para la sustitución de la tubería de agua de servicio de la galería de la EDAR, con un importe máximo de 560.155,63 euros, más 117.632,68 euros de IVA.

La actuación permitirá resolver las fugas detectadas en la conducción actual y garantizar un suministro interno fiable para los distintos procesos de la planta.

"Son inversiones que no siempre se ven, pero que resultan fundamentales para asegurar el buen funcionamiento de la depuradora, mejorar su eficiencia y evitar incidencias que podrían afectar al conjunto del sistema", ha explicado García Pellitero.

RENOVACIÓN DE CONTADORES SIN COSTE PARA LOS USUARIOS

El Consejo de Administración ha abordado también la renovación de los contadores de agua de la ciudad mediante un contrato que permitirá sustituir aproximadamente 11.500 contadores al año, con prioridad aquellos que han superado su vida útil o presentan problemas de funcionamiento.

El contrato cuenta con un presupuesto anual estimado de 582.600 euros, sin IVA, y tiene como objetivo mejorar la precisión en la medición del consumo, facilitar la detección de fugas y garantizar una facturación más ajustada al consumo real.

Desde Aquavall se subraya que el cambio de contadores no tendrá ningún coste para los usuarios, ni por el equipo ni por su instalación.

"Es una mejora directa del servicio público. El ciudadano no paga nada y gana en control, fiabilidad y transparencia", ha destacado el presidente del Consejo.