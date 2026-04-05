Educación abre del 8 al 20 de abril el plazo de inscripción para las pruebas de obtención del graduado en ESO

Archivo - Educación abre del 8 al 20 de abril el plazo de solicitud para las pruebas de obtención del graduado en ESO - JCYL - Archivo

VALLADOLID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación abre del 8 al 20 de abril el plazo de solicitud para participar en la primera convocatoria de las pruebas libres de obtención del graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para personas mayores de 18 años.

En concreto, se ha establecido que la primera convocatoria de pruebas se celebrará el 27 de mayo, mientras la segunda tendrá lugar el 11 de noviembre, ambas en un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) por cada provincia de la Comunidad y en Ponferrada (León).

Aquellos interesados en participar podrán presentar su solicitud, una por cada convocatoria, junto con la documentación requerida del 8 al 20 de abril, para la primera convocatoria de mayo, y del 28 de septiembre al 9 de octubre, para la segunda de noviembre. Podrán concurrir las personas mayores de 18 años y aquellas que los cumplan en el año 2026.

Las pruebas constan de tres partes, correspondientes a los tres ámbitos de conocimiento en los que se organizan las enseñanzas de Educación Secundaria para personas adultas: ámbito Científico-tecnológico, ámbito Social y ámbito de Comunicación. Esta última consta de dos ejercicios, uno de Lengua Castellana y Literatura y otro de Lengua extranjera, Inglés o Francés.

Las distintas pruebas se realizarán en una jornada, en sesiones de mañana y tarde, y serán únicas para toda la Comunidad, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Toda la información relativa a la convocatoria de estas pruebas, así como modelos de años anteriores y material de apoyo para su preparación se encuentra disponible en la web temática de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación .