Educacyl ofrece este verano 22 actividades interactivas para reforzar el aprendizaje del alumnado de la Comunidad - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Portal de Educación de la Junta de Castilla y León, a través del denominado Escritorio de Verano de Educacyl, ofrecerá durante este verano 22 actividades interactivas destinadas a reforzar el aprendizaje en múltiples competencias del alumnado de la Comunidad.

Este año, según ha expresado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, se ha hecho énfasis en los programas de internacionalización de los estudiantes, especialmente con el concepto de ciudadanía europea, el uso comunicativo de la lengua inglesa, la robótica, el pensamiento computacional, el patrimonio de Castilla y León, el bienestar emocional y la Inteligencia Artificial.

Además, los contenidos pedagógicos del Escritorio de Verano se centrarán también en las materias Steam, que son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Estos recursos, que sirven como repaso y ampliación de lo aprendido durante el curso, se renuevan con contenidos y situaciones de aprendizaje innovadores cada verano y permanecen durante todo el curso.

Las propuestas se adaptan a las distintas etapas educativas. En Educación Primaria, el alumnado dispone de once actividades interactivas para reforzar sus competencias mediante juegos y recursos sobre el cuerpo humano, las matemáticas, el inglés, la cultura europea, la programación, el patrimonio de Castilla y León, la creatividad, el bienestar emocional o la inteligencia artificial.

Por su parte, los estudiantes de Educación Secundaria cuentan con otras once actividades dirigidas a potenciar la competencia digital y comunicativa, profundizar en la cultura europea, la innovación, la literatura, la inteligencia artificial o el diseño de ciudades sostenibles, además de promover la creatividad y el bienestar emocional.