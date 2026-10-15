EFCL concende su XXIV Premio 'Antonio Pérez' a la familia Gutiérrez Fuentes por su emprendimiento y compromiso con CyL

Miembros del jurado del XXIV Premio EFCL 'Antonio Pérez'. - EFCL

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Empresa Familiar de Castilla y León ha concedido su XXIV Premio EFCL 'Antonio Pérez a la familia Gutiérrez Fuentes, fundadora y propietaria de Gutinver, como ejemplo "de emprendimiento y compromiso con el tejido empresarial" de la Comunuidad.

Unos valores que, en opinión del jurado, se plasman especialmente en la trayectoria de Gerardo Gutiérrez, que ha estado marcada por el ejemplo de su padre, quien en 1921 emigró desde la montaña leonesa a México, donde emprendió diferentes negocios.

Así, a sus 37 años y después de 12 años de experiencia trabajando en el sector de la química-farmacéutica, Gerardo Gutiérrez puso en marcha en 1991 su propio proyecto empresarial, 'Ragactives, en San Fernando de Henares (Madrid), que en 1996 amplió con la puesta en marcha en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) de Crystal Pharma.

Esta compañía química fue la piedra angular de lo que posteriormente sería Gadea Grupo Farmacéutico, uno de los grupos farmacéuticos más relevantes y con mayor reconocimiento empresarial en España, con sedes en Malta, Ólvega (Soria), Parque Tecnológico de León, Benavente (Zamora) y Hunan (China).

En 2015 la familia Gutiérrez, que controlaba el 56 por ciento de Gadea, decidió la venta del grupo a la farmacéutica americana AMRI (hoy Curia Global) y a la vez invirtió el 60 por ciento del patrimonio obtenido por la venta en la propia compañía americana y pasó a ser su segundo accionista más relevante.

Tres años después, la familia salió de dicha compañía y desde entonces, y ya plenamente incorporados a la actividad empresarial los dos hijos del fundador, Nacho y Jaime, la familia Gutiérrez Fuentes ha venido destinando el 90 por ciento de su patrimonio a la inversión en la economía real de las empresas a través de Gutinver, su family office.

En la actualidad, Gutinver mantiene activa su presencia en un total de 23 sociedades, con participaciones que oscilan entre el 5% y el 25% del capital social de cada compañía.

En su plan estratégico prima la inversión en el sector farmacéutico y biotecnológico y en empresas radicadas o vinculadas a Castilla y León, entre las que figuran otras empresas familiares como Hiperbaric, Grupo Olmedo Hoteles (Castilla Termal) y Alma de Carraovejas.

En su fallo, el jurado ha hecho hincapié en la contribución a la creación de empleo de los proyectos impulsados por la familia Gutiérrez Fuentes, y que se cifran en unos 300 puestos de trabajo directos, altamente especializados, en Gadea Grupo Farmacéutico hasta 2015, y otros 650 puestos de trabajo que mantienen actualmente en Castilla y León de forma indirecta el conjunto de las empresas participadas por Gutinver.