La ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Segovia alcanza la cifra "histórica" en 2025 de 87 millones

SEGOVIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ejecución presupuestaria de 2025 en el Ayuntamiento de Segovia será la más alta de la historia y se acercará a los 87 millones de euros, una cifra sensiblemente suprior a la de ejercicios anteriores, que han venido a rondar entre 65 y 70 millones de euros.

El Consistorio ha señalado que, a la espera de la liquidación final del presupuesto, que se concretará definitivamente en los primeros meses del año, con el cierre del último trimestre, tras la incorporación de las facturas aprobadas en la última Junta de Gobierno Local del año, la cantidad de subvenciones ratificadas en este organismo, así como el decreto de cierre del ejercicio, permiten considerar que la ejecución presupuestaria alcanzará los 87 millones señalados.

En la práctica totalidad de los capítulos del presupuesto de 2025 se ha llegado a unos elevados porcentajes de ejecución, especialmente en los capítulos 1, 2, 3 y 4, en los que se han cumplido sobradamente las previsiones y en algunos casos se han superado con creces, llegando al entorno del 90 por ciento de ejecución, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En el capítulo de los pasivos financieros (deudas) se ha amortizado una importante cifra de deuda en este ejercicio, con una reducción de 7 millones de euros por diferentes conceptos y se ha consolidado, además, la eliminación de la deuda de la hipoteca de la empresa pública, EVISEGO, alcanzándose así una reducción de casi 8 millones, lo que se traduce en un importante saneamiento de las cuentas municipales.

El Consistorio ha destacado los buenos resultados que han logrado dos de los entes dependientes del Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Turismo y la Fundación Don Juan de Borbón, que hasta ahora presentaban cierres deficitarios de manera recurrente y que, gracias a la mejora de su gestión, han invertido esta tendencia logrando cerrar el ejercicio de 2025 con superávit económico.

INVERSIONES

En la parte de inversiones reales, las cuentas provisionales reflejan un importe de ejecución mejor que años precedentes, con 7.227.000 euros, mientras que están comprometidos ya para el próximo año importantes importes de ejecución, con cerca de 12 millones ya contratados o en proceso de cierre de ese trámite.

No obstante, ha apuntado que la aplicación de inversiones se ve aún frenada por la capacidad de ejecución municipal que históricamente ronda entre 5 y 6 millones de euros.

"Si bien es cierto que el porcentaje de ejecución ofrece cifras que aún son menores de lo deseable, hay que hacer notar que la referencia de las inversiones está computada con respecto a una cantidad global a ejecutar a lo largo de varios ejercicios y por ello no son solo imputables al ejercicio de 2025", ha agregado el Ayuntamiento.

Así, ha concretado que es el caso de aquellas que se financian total o parcialmente con fondos europeos como el Plan de sostenibilidad turística en destino o algunos otros proyectos financiados por Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR). El Gobierno municipal continúa trabajando en la mejora de los procesos de contratación y el refuerzo de esta área municipal para elevar estas ratios.

En definitiva, según las mismas fuentes, los datos de ejecución presupuestaria, de más de 87 millones de euros, muestran un Ayuntamiento en el que se ha implantado "una gestión rigurosa, responsable y con visión de futuro, centrada en el objetivo de mejorar la calidad de vida de los segovianos y el compromiso de dar continuidad a un trabajo enfocado a lograr que cada euro del presupuesto municipal se traduzca en mejores servicios, más oportunidades y una ciudad más cohesionada y sostenible".