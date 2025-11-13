El Ejecutivo dedica 1,5 millones a los expositores de promoción de industria agroalimentaria en ferias en 2026

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destinará 1.515.396 euros para el diseño, montaje e instalación de los expositores con los que promocionará la industria agroalimentaria autonómica en las principales ferias del sector durante 2026, según el acuerdo aprobado este jueves en Consejo de Gobierno.

Esta propuesta se dirige a consolidar la imagen y el posicionamiento de Castilla y León como referente de alimentos de calidad en el mercado español, principalmente aquellos que se encuentran bajo el paraguas de Tierra de Sabor, se dará cobertura a los certámenes de Barcelona Wine Week y Alimentaria en Barcelona, Salón Gourmets y Fruit Attraction en Madrid y Salamaq en Salamanca.

La mayoría de los certámenes feriales en los que participará la marca de garantía Tierra de Sabor incrementarán su espacio debido a la alta demanda de participación por parte de la industria agroalimentaria de Castilla y León, y contarán con dos zonas bien diferenciadas.

Una institucional, para promocionar Tierra de Sabor y los productos de la máxima calidad que están amparados bajo el 'corazón amarillo'. Y otra en la que tengan cabida las empresas expositoras o las entidades que representan alguna de las casi 70 figuras de calidad diferenciada con las que contamos en la Comunidad.

Cabe reseñar que, como novedad para el próximo ejercicio y siguiendo la política de apoyo al sector, se ha determinado que tanto los productores como los consejos reguladores puedan asistir de forma gratuita a estas ferias, como co-expositores de Tierra de Sabor.