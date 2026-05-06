El Ejército se acerca a empresas de Valladolid para posibles trabajos vinculados al proyecto de base área conectada

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el general de División Miguel Ángel Orduña. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire ha mantenido un encuentro este miércoles, en la sede de la CEOE Valladolid, con representantes de empresas de la provincia con el fin de "romper la barrera de acceso al mundo del Ministerio de Defensa y de lo militar" con el fin de establecer posibles contactos de cara a trabajos relacionados con la base aérea de Villanubla en su proyecto de "Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente" (Bacsi).

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, han acompañado en la presentación institucional de esta jornada al general de División, jefe de la División de Planes del Ejército del Aire y del Espacio, Miguel Ángel Orduña.

El alto mando ha explicado que el proyecto Bacsi, para el que ha sido seleccionada la base aérea militar vallisoletana, busca que las instalaciones del Ejército del aire en el futuro "estén en condiciones a nivel tecnológico y explotar todas las capacidades para ser mucho más eficientes con las tecnologías que existen hoy en día y que las industrias o el mundo académico pueden proporcionar.

Orduña ha recalcado que lo que puede ofrecer el proyecto "para las industrias, especialmente para las pequeñas", es "romper esa barrera de acceso al mundo en el Ministerio de Defensa y a lo militar, que tradicionalmente se ven como un una zona que no se puede tocar o que no se puede acceder", y por eso este tipo de jornadas se desarrollan lejos de instalaciones del Ejército, en la ciudad "para que las pequeñas y medianas empresas y las grandes puedan estar aquí presentes y tengan una facilidad si no hay una barrera".

Además, ha explicado que el proyecto Bacsi ofrecerá "un campo de cultivo", en un entorno controlado, para llevar a cabo experimentación con sus capacidades en materia de nuevas tecnologías, conectadas e inteligentes.

Y además, ha considerado esta colaboración como "una opción ganadora" porque la industria "va a poner medios" y unas instalaciones para probar proyectos que se pueden desarrollar y mejorar "para competir en el mundo comercial".

El proyecto Bacsi tiene ocho unidades de actuación tales como conectividad, orientada a la integración de sistemas y comunicaciones avanzadas; eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, centrada en la optimización de recursos y la reducción del impacto ambiental; gestión de la información y el conocimiento, clave para la toma de decisiones basada en datos; protección de la fuerza, vinculada a la seguridad integral de instalaciones y personal; seguridad en la operación, enfocada a garantizar la continuidad y fiabilidad operativa; 'sostenimiento 5.0', que incorpora tecnologías avanzadas en mantenimiento y logística; enseñanza, orientada a la formación en entornos tecnológicos avanzados y "gestión operativa", centrada en la optimización de procesos y planificación.

Así, han asistido empresas "de perfiles muy diversos, muchas de ellas pymes y micropymes", que han encontrado en esta jornada una "vía directa para acceder a información, identificar oportunidades y explorar nuevas líneas de actividad en un ámbito con un alto potencial de desarrollo".

La jornada se enmarca en la línea de trabajo que CEOE Valladolid impulsa junto al Ayuntamiento para posicionar Valladolid como un entorno atractivo para el desarrollo de proyectos estratégicos, en el marco de iniciativas como Valladolid Now.

En este sentido, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que el proyecto Bacsi sitúa a Valladolid en la vanguardia de la innovación tecnológica y la transformación digital, al tratarse de un proyecto piloto a nivel nacional.

Ha incidido en que este tipo de iniciativas refuerzan el posicionamiento de la ciudad como un entorno atractivo para el desarrollo de proyectos avanzados, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología, la logística y la aeronáutica.

Asimismo, ha puesto en valor "la importancia de la colaboración público-privada como motor de desarrollo económico, así como las oportunidades que se abren para el tejido empresarial local".

En este sentido, ha señalado que proyectos tecnificados y pioneros como Bacsi contribuirán a generar empleo cualificado, atraer talento y consolidar a Valladolid como un referente en innovación y sostenibilidad.

Mientras tanto, el presidente de CEOE Valladolid ha incidido en la importancia de que los pequeños empresarios y las Pymes puedan "tomar buena nota" de las necesidades para ser capaces de ofrecer productos a los requerimientos que tiene que tiene el Ejército con el proyecto Bacsi.

CENTRO DE DRONES DE INDRA

En materia militar, cabe recordar, Valladolid también está pendiente de conocer más detalles del proyecto anunciado por la empresa Indra para establecer en la provincia un centro de ingeniería de drones y sistemas de defensa, enfocado en el diseño mecánico-eléctrico y la fabricación de micromotores.

A este respecto Carnero ha señalado que por el momento no se ha concretado nada más sobre la ubicación de ese centro, pero ha aseverado que en Valladolid estarán "encantados" de formar parte de este proyecto.