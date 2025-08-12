Elevan a nivel 2 un incendio en Martín de Yeltes (Salamanca) por la proximidad del fuego al casco urbano

SALAMANCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) ha elevado a Índice de Gravedad Potencial 2 (Nivel 2) un incendio que se ha originado este martes en la localidad salmantina de Martín de Yeres, en la comarca de Ciudad Rodrigo, puesto que el fuego se aproxima con "rapidez" a casas en la periferia del casco urbano.

Según datos de la plataforma Inforcyl, el fuego se ha declarado a las 13.30 horas de este martes por causas que se investigan y en el lugar trabaja un dispositivo conformado por una treintena de medios aéreos y terrestres.

En concreto, tres técnicos, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas, diez autobombas, dos bulldozer, cuatro brigadas helitransportadas y dos medios aéreos.