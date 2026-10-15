Elvira Mínguez recibirá una Espiga de Honor en la 71 Seminci, que proyectará 208 películas

1125646.1.260.149.20261015132353 Los Codirectores De Seminci, Mariona Viader Y Javier H. Estrada; El Alcalde, Jesús Julio Carnero, Y La Concejala De Turismo, Eventos Y Marcar Ciudad, Blanca Jiménez, Presentan La 71 Edición. - PABLO REQUEJO/PHOTOGENIC - SEMINCI

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Elvira Mínguez recibirá una Espiga de Honor en la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en la que se proyectarán 208 películas, con 121 de ellas estrenos, 88 nacionales, 30 mundiales y tres europeos, una programación con la que el certamen se reivindica como "termómetro de lo que pasa en el cine de autor a nivel mundial".

Los codirectores de Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada; el alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marcar Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado este jueves, 15 de octubre, la 71 edición.

En este acto, han dado a conocer que el certamen reconocerá a Mínguez por su trayectoria entre la creación y la interpretación, con más de tres décadas en las que ha sido "uno de los rostros más conocidos" del cine español, un galardón que tiene, además, un significado más especial ya que se le entregará en su ciudad, según ha destacado Viader.

La Espiga de Honor a Elvira Mínguez se suma a los reconocimientos ya anunciados para esta edición, entre ellos el que recibirá la cineasta chilena Valeria Sarmiento y el sonidista norteamericano Willie D. Burton, mezclador de sonido de producción de 'La Odisea', ocho veces nominado al Oscar y ganador de dos estatuillas por 'Bird' y 'Dreamgirls'. La Espiga de Honor Académica distinguirá, por su parte, al Máster en Documental de Creación de la UPF-Barcelona School of Management.

En general, la Semana vallisoletana contará en esta 71 edición con 208 películas, 71 cortometrajes y 137 largometrajes con 121 estrenos, de los que 88 son nacionales, 30 mundiales y tres europeos. El festival se reivindica así como "un termómetro de lo que pasa en el cine de autor a nivel mundial", ha aseverado Estrada.

En concreto, 22 largometrajes competirán por la Espiga de Oro en una edición que arrancará con 'My Notes on Mars', de Lili Horvát, y se cerrará con 'Hombre al agua', de Gael García Bernal, mientras situará como "eje vertebrador" el sonido, que protagonizará una retrospectiva, conferencias y una exposición, iniciativas ya anunciadas.

El certamen vallisoletano también realizará un homenaje a su exdirector José Luis Cienfuegos, fallecido en 2025, quien consiguió "dar una sonrisa distinta a los labios de Seminci", en imagen y en dinámica al incluir nuevas acciones pero siempre con "el de telón de fondo de profundizar en el cine de autor", tal y como ha destacado el alcalde de Valladolid.

SEMINCI NOCHE, HOMENAJE A CIENFUEGOS

"Hay mucho de homenaje, mucho de poso de la figura de Cienfuegos", ha señalado así Carnero sobre la programación de esta edición, en la que, concretamente, se dedica al director de festivales Seminci Noche, pues la música y las noches compartidas después de las proyecciones fueron una seña de identidad de los certámenes que dirigió, el de Valladolid, Sevilla y Gijón.

Así, quienes compartieron con él la programación musical de aquellos festivales se han reunido bajo el nombre de Northern Sur, con el propósito de continuar ese espíritu de encuentro y celebración a lo largo de ocho noches que se desarrollarán en Bizarro y El Desierto Rojo.

El sábado 24, el colectivo Northern Sur inaugurará la programación con Bizarro Djs, Monkey Week Djs, Maribel & Sebastian y Ramón Isidoro. El domingo 25, 'Mucho más que amigos' reunirá a personas muy cercanas a Cienfuegos como el dibujante Paco Alcázar --autor del cartel de Seminci Noche-- y el cineasta Paco Campano, responsable de los spots virales del Festival de Sevilla, pincharán en El Desierto Rojo, mientras que DJ Herminio Afonso lo hará en Bizarro.

El lunes 26, 'Cuando un staff se convierte en dream team' reunirá en El Desierto Rojo a Basoa, dúo sevillano formado por Chica Unicornio y Love Invader, y a Lykkelau, finalista del Palausa Sonora 2025. En Bizarro estará Melo Soho, DJ residente del bar Soho de Gijón.

El martes 27, 'No solo de cine vive el hombre' llevará a El Desierto Rojo a los cineastas Chema García Ibarra y Pablo Maqueda, que presenta Caro Nanni en Tiempo de Historia. En Bizarro pinchará Jugl4ria, proyecto musical del director Enrique García-Vázquez.

El miércoles 28, '¡Bailad, bailad, malditos!' estará dedicado al soul, con Marta Verano Fatal y Negroni DJ en El Desierto Rojo e Íñigo Munster, fundador de Munster Records y Vampisoul, en Bizarro.

El jueves 29, 'El futuro es hoy' reunirá a Patata On Stereo y Solo Santiago en El Desierto Rojo, mientras que El Nido Jarana estará en Bizarro. El viernes 30, 'Músicos a los platos' contará con Miqui Puig y Señora X en El Desierto Rojo y con El Meister en Bizarro.

El sábado 31, '3, 2, 1 ¡Boom!' cerrará Seminci Noche con Jorge Explosión en El Desierto Rojo e Igor Paskual, guitarrista de Loquillo, en Bizarro.

El homenaje a José Luis Cienfuegos estará presente también en las salas de cine. Antes de las proyecciones, el público escuchará una selección de 71 canciones preparada por Maribel & Sebastian, vinculadas a películas y cineastas que Cienfuegos contribuyó a dar a conocer.

JURADOS

Por otro lado, se han avanzado los nombres de los jurados de la edición, en la que la Sección Oficial contará con la productora italiana Francesca Andreoli, el compositor francés Grégoire Hetzel, el programador y escritor Dennis Lim, la cineasta y productora española Elena Manrique y el realizador uruguayo-español Federico Veiroj.

El jurado de Punto de Encuentro estará formado por el cineasta español Gabriel Azorín, el programador mexicano Maximiliano Cruz y la cineasta portuguesa Leonor Noivo. En Tiempo de Historia, el cineasta e investigador español Alejandro Alvarado Jódar; la programadora portuguesa Cíntia Gil y el director rumano Vlad Petri valorarán las películas.

Las propuestas de Alquimias serán juzgadas por la directora y artista Anna Cornudella Castro; Cyril Neyrat, crítico cinematográfico y director artístico de FIDMarseille; y Aura Satz, artista afincada en Londres que trabaja con cine, sonido, performance y escultura.

Asimismo, el jurado de cortometrajes reúne a la programadora polaca Aleksandra Lawska, la cineasta iraní-holandesa Sara Rajaei, y Jorge Rivero, director del Festival de Aguilar de Campoo, mientras el Premio FIPRESCI, que concede la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, recaerá en la película elegida por las periodistas y críticas Laura Blanco y Bettina Hirsch, y la crítica y programadora egipcia Rasha Hosny.

Además, la Espiga Verde y la Espiga Arcoíris la decidirán otros profesionales, mientras que en esta edición también se contará con el Jurado Joven, integrado por nueve participantes, distribuidos entre la Sección Oficial, Punto de Encuentro y Cortometrajes.

Por otro lado, en esta edición Seminci proyectará el 28 de octubre en Cines Broadway la versión restaurada de 'Los brujos inocentes' (1960), con música en directo, en homenaje a Andrzej Wajda, una de las figuras esenciales del cine polaco y de su renovación cinematográfica, ganador de la Espiga de Oro de la 21 edición por 'La tierra de la gran promesa'.

ENTRADAS A LA VENTA DESDE ESTE VIERNES

La venta de entradas individuales y del Pase 10 comenzará online y en taquilla el viernes 16 de octubre, a las 11.00 horas. El pase permite disponer de diez entradas, individuales para diez sesiones o dobles para cinco, que podrán validarse online o presencialmente.

La venta presencial se realizará en Espacio Seminci los días 16 y 17 de octubre, de 11.00 a 20.00 horas; en el Teatro Calderón, del 18 al 22, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y en las taquillas del Teatro Calderón y Cines Broadway durante el festival, del 23 al 31, en sus respectivos horarios.

Como excepciones, la taquilla del Calderón abrirá los días 23 y 31 de octubre, de 8.30 a 16.00 horas, y la de Cines Broadway comenzará la venta el día 23 a las 16.00 horas. La venta online permanecerá activa hasta el final del festival.