Elvira Rodríguez publica 'Donde habitan tus secretos', su nueva novela que capta la esencia del verano en el medio rural

La escritora vallisoletana defiende que "siempre es buen momento para volver a empezar"

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora vallisoletana Elvira Rodríguez Labrador acaba de publicar 'Donde habitan tus secretos', su segunda novela con marca de misterio, giros inesperados y una obra con la que vuelve a buscar "captar" la esencia del verano en el medio rural.

Parte de la trama arranca en Madrid, se desarrolla en su ciudad natal, pero también en un pequeño pueblo de León, con "guiños" a Valencia y Alicante e inspirada en dos municipios de la denominada España despoblada donde nacieron sus padres: Vega de Villalobos y Quintanilla del Monte (Zamora).

Tras la publicación de su debut literario 'El verano que nos cambió', que va por su segunda edición, Elvira Rodríguez Labrador regresa con esta nueva obra que se envuelve de misterio, el género que más atrae a la joven autora, y con la que quiere reflejar el conflicto entre lo que somos y lo que se espera de nosotros.

La historia comienza cuando su protagonista, Noa, decide abandonar por un tiempo su vida en la ciudad y regresar al pueblo para cuidar de su abuela, a quien apenas conoce, enfrentándose así a sus propios fantasmas y los secretos de su pasado familiar.

Tras la presentación de la novela a finales de junio en Madrid, Rodríguez prevé nuevas presentaciones en distintas localidades de Castilla y León a lo largo de las próximas semanas, para acercar la historia a los lectores de su tierra.

"'Donde habitan tus secretos' llevaba tiempo en mi cabeza, porque cuando terminé 'El verano que nos cambió' sabía que iba a haber una segunda parte, porque al final dejaba ciertos temas abiertos y también el lector me lo había pedido, cosa que al final siempre te anima a seguir escribiendo", ha señalado a Europa Press.

"Más allá de ser una novela de misterio, que es principalmente lo que más me interesaba, quería que transcurriera en un entorno que yo conociera, con el que me sintiera cómoda a muchos niveles. Por una parte, porque lo conozco; conozco a la gente y porque creo que en el entorno rural hay una especie de magia en el ambiente, no sé si por el propio el entorno, por cómo la gente se conoce entre sí o por toda la historia que lleva a las espaldas. Al final, la ciudad es mucho más fría, mucho más distante", ha detallado.

Y eligió León "un poco por azar", en un pueblo que no existe, pero con el que también trata de hacer una "reivindicación del entorno rural", abrir un debate y aportar su granito a arena la lucha contra la despoblación situando la novela en un pequeño municipio y con "diferentes pinceladas" acerca de lo que significa vivir en una zona rural.

En sus dos novelas refleja esa "complejidad" de disponer de menos servicios y de falta de oportunidades y donde "es cierto que hay esa cercanía entre los habitantes, pero mucha gente se siente sola porque no tiene esa capacidad de coger el coche y trasladarse, porque cada vez hay menos gente joven".

'Donde habitan tus secretos' tiene, al mismo tiempo, "muy poco" y "mucho" de ella ya que, por una parte, presenta personajes muy diferentes y con "una complejidad psicológica y emocional" revelante, pero el contexto en el que se desenvuelven sí que recoge una parte de su propia vida: "Son sitios por los que yo he caminado, por los que yo he paseado y por los que sigo paseando".

HUIR DE LA CIUDAD

Preguntada por el significado del verano en sus obras, concreta que es "un momento de pausa" pero también uno "en el que los pueblos se llenan de vida" y en el que se "huye" de la ciudad que es, al fin y al cabo, el trasfondo de su novela. "Muchas veces hay que romper un poco con lo que se espera de nosotros; con los pasos que se creen que debemos dar y luchar por lo que queremos", detalla la autora, que no puede avanzar si en el pueblo se encuentran todas las respuestas porque hay muchos giros de guion.

Elvira Rodríguez, que también ha publicado un libro de relatos breves, 'La chica de la mesa cuatro', asegura que escribe, sobre todo, por disfrutar: "Me permite también alzar la voz sobre ciertos mensajes, pero principalmente lo hago porque lo disfruto", ha expresado.

En este caso, sostiene que su último libro enseña que "siempre es buen momento para volver a empezar; para luchar por las cosas que se quieren para cambiar una vida y que todas las decisiones que se toman, hay que tomarlas por uno mismo y no por lo que se espere de uno".