El embajador de Palestina en España inaugurará en la UVa un ciclo de conferencias sobre paz mundial

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, impartirá este jueves la ponencia 'El Estado de Palestina: un derecho que se debe implementar', dentro del ciclo de conferencias sobre la paz mundial, en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid (UVa).

Bajo el nombre 'El frágil equilibrio de la paz en el mundo', la jornada abrirá con la ponencia del embajador en el Aula Magna Rector Fernando Tejerina a la 13.00 horas, según un comunicado de la UVa recogido por Europa Press.

Esta iniciativa académica continuará a las 18.00 horas con la apertura oficial del curso 2025-2026 de la Universidad Permanente Millán Santos, en el Paraninfo del Palacio de Congresos Conde Ansúrez.

El acto estará presidido por el rector de la UVa, Antonio Largo Cabrerizo, y contará con las intervenciones de la directora de la Universidad Permanente, Ana María Iglesias Botrán; la profesora de la UVa y de la UP Millán Santos, Elena Merino Gómez; y la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte, Rebeca San José Cabezudo.

En este marco, la lección inaugural correrá a cargo del catedrático de la UVa y director del Instituto Universitario ITAP, Juan Carlos Fraile Marinero, con la ponencia titulada 'Robótica y neurorrehabilitación: ciencia y tecnología al servicio de las personas'. El acto se cerrará con la intervención del rector y una actuación del Coro de la Asociación de Alumnos de la Universidad Permanente Millán Santos.

Además, a las 19.00 horas, la asociación Dialogasex organizará la entrega del II Premio de Promoción de Derechos Sexuales dedicada a las defensoras de Derechos Humanos a Cristina Almeida, dentro de la IX edición de Voces de Mujeres, en el Aula Mergelina.

En la inauguración participarán el decano de la Facultad de Derecho y director del Observatorio de Derechos Humanos de la UVa, Javier García Medina, y la presidenta de Dialogasex, María Eugenia Martín Domínguez.