'Sin embargo se mueve', nueva cita con el teatro y la danza contemporánea este viernes en el Auditorio de León

La obra 'Sin embargo se mueve' se pondrña en escena este viernes en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Sin embargo se mueve' es la nueva propuesta del programa de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León para este viernes, un espectáculo de teatro y danza contemporánea que girará en torno al silencio, el tiempo y el movimiento.

La compañía Proyecto Piloto pondrá en escena esta obra de Ana Vallés a las 20.30 horas, en una función dirigida al público adulto de la programación cultural que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. El espectáculo está incluido en la Red de Teatros de Castilla y León.

La directora y creadora de 'Sin embargo se mueve' se ha referido a la propuesta escénica como una obra sobre la forma de las personas de habitar un lugar, en la que se plantean si se vive como se piensa o si se ha terminado por pensar como se vive. "Porque un pensamiento que ignorara el movimiento intentaría que las cosas se amoldaran a él, sin tener en cuenta la riqueza de los desplazamientos y las derivas de este mundo vivo que se mueve", ha apostillado.

Con textos de Ana Vallés, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, sobre el escenario del Auditorio Ciudad de León estarán Rebeca Tassis, Izar Gayo, Fran Macías, Natxo Montero y Verónica R. Galán, un elenco de actores bailarines que escenificará el deseo inalcanzable del 'perpetuum mobile' (movimiento perpetuo).

El precio de las entradas es de ocho euros, incluido en el abono de adultos. Se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.