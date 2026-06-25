Emiliano Alonso, de Vox, nuevo alcalde de Sardón de Duero (Valladolid) tras prosperar moción de censura junto al PP

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Emiliano Alonso Valdanzo, que fue candidato por Vox a la Alcaldía de Sardón de Duero en las elecciones municipales de 2023 y que ya fue regidor entre 2003 y 2015 por el Partido Popular, ha sido investido alcalde este jueves en la celebración del Pleno extraordinario con motivo de la moción de censura que presentaron Vox y los 'populares' hace unos días.

La sesión ha transcurrido según lo previsto y los dos concejales de Vox y los dos del PP han apoyado la investidura de Alonso como alcalde, en sustitución del socialista José Antonio Matesanz, que resultó elegido en junio de 2023 como candidato de la lista más votada y con el respaldo de los tres concejales de su partido.

El PSOE gobernaba el Ayuntamiento de este municipio vallisoletano de unos 600 habitantes desde 2015, primero con José Luis Gómez Herreros y desde 2023 con Matesanz, que lideró la lista más votada con 147 apoyos y tres concejales, por delante de Vox, con 127, que obtuvo un voto más que el PP, con 126, ambos con dos ediles.

En aquel momento, como ha recordado Emiliano Alonso en declaraciones a Europa Press, no fue posible llegar a un acuerdo entre PP y Vox, lo que propició el gobierno "en minoría" del PSOE y transcurridos tres años la situación en el pueblo "era caótica", ha aseverado, de modo que los cuatro concejales proponentes concretaron la moción "por el bien del pueblo".

En el texto de la propuesta de moción de censura justificaban este movimiento en la "falta de transparencia" y "nula colaboración" por parte del gobierno municipal encabezado por Matesanz, al tiempo que hacían referencia al "mal ambiente de trabajo" en el Consistorio de Sardón, donde Alonso afirma que "incluso la secretaria anterior tuvo que dejar el puesto".

Este mal ambiente, ha puesto como ejemplo Emiliano Alonso, se evidenciaba con ciertas actitudes de los concejales del PSOE, como una a la que acusa de haber afirmaba, al ser cuestionada por una decisión municipal, que "aquí manda ella".

A ello sumaban la "dejadez en los servicios básicos" y en gestiones como los trámites para obtener una subvención de "!4.000 euros" que el Ayuntamiento ha perdido, según Alonso. Además la gestión municipal era objeto de "múltiples quejas de los vecinos".

"Ha sido un poco una suma de cosas que nos han llevado a presentar la moción", ha justificado Alonso, que ha añadido que los dos concejales de Vox y del PP han negociado los términos "sin contar con los partidos".

De hecho, en su caso, fuentes de Vox se han desmarcado de la decisión de Emiliano Alonso en Sardón, pues se presentó como candidato pero no es afiliado al partido dirigido por Santiago Abascal.

El regidor, que ya ocupó el cargo durante 12 años, ha recordado que "siempre" estuvo en el Partido Popular pero, tras un mandato (2019-2023) en el que no formó parte de la Corporación, "por una serie de circunstancias" hizo la candidatura con Vox en 2023. En estos tres años, ha defendido, él ha tratado de llegar a un acuerdo con los 'populares' para recuperar la Alcaldía pero "en ningún momento" Vox le ha "ayudado".

Emiliano Alonso considera que el entendimiento con el PP funcionará correctamente y ha aseverado que en los once meses que restan para las elecciones municipales de mayo de 2027 van a "hacer más que el PSOE en tres años".

El primer proyecto que prevé sacar adelante es la construcción de una pista de pádel, que el anterior equipo de Gobierno había llevado a Pleno pero con la idea de situarla en el lugar que ocupa actualmente otra cancha deportiva que habría sido suprimida, por lo que Vox y el PP votaron en contra. Ahora, ha señalado, la harán en un solar junto al polideportivo.