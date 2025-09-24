La empresa biotecnológica Tebrio, elegida Pyme del año en Salamanca

Todos los premiados con las autoridades y el auditorio. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Tebrio, biotecnológica española "pionera" a nivel mundial en la cría y transformación de insectos, ha recibido este miércoles el Premio Pyme del Año 2025 de Salamanca, concedido por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Salamanca.

Adriana Casillas, CEO de Tebrio, ha sido la encargada de recoger el premio, en un acto que se ha celebrado en la sede de la Cámara y que ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, entre otras autoridades.

El jurado ha estado compuesto por el anterior presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo, el director del Área de Apoyo a la Red de Cámaras de Comercio de la Cámara de España, José Luis Coll, el director de la Oficina de Empresas de Salamanca del Banco Santander, Demetrio Rodríguez Vicente, el concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados del Ayuntamiento, Pedro Martínez y el director del diario La Gaceta, Julián Ballestero.

El jurado ha valorado especialmente de Tebrio "su aportación a la creación de empleo, su liderazgo tecnológico, basado en la inversión en I+D+i y en procesos industriales patentados, así como su compromiso con la sostenibilidad y su pertenencia al Pacto Mundial de Naciones Unidas como méritos para alzarse con este premio".

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible.

El accésit de Internacionalización se ha otorgado a Florencio Sánchez e Hijos (FISAN), empresa centenaria de Guijuelo dedicada a los productos ibéricos, con presencia en más de 25 países.

El accésit de Innovación y Digitalización ha recaído en*Wembley Studios, compañía tecnológica especializada en soluciones cloud e inteligencia artificial, referente en transformación digital.

El de la Formación y el Empleo se ha concedido a Auto Salamanca Cars, concesionario con más de 60 años de trayectoria y 140 empleados, que destaca por su inversión en formación y empleo estable.

Y, por último, el accésit de Pyme Sostenible ha sido para Gestión Solar Salamanca (SolarTec Renovables), empresa fundada en 2005 y referente en energías renovables, con un fuerte crecimiento y compromiso con la sostenibilidad.

En palabras del presidente de la Cámara, Alberto Díaz, "las empresas premiadas son ejemplo de que en Salamanca se puede innovar, crecer y competir al más alto nivel". "Cada una de ellas, en su sector, demuestra que nuestra provincia no solo tiene historia, sino también un futuro brillante", ha apuntado.

En esta nueva edición, la octava de este Premio, han participado 1.717 empresas de todos los sectores productivos.